توكنوميكس cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. الموقع الرسمي: https://app.morpho.org/vault اشتر GTCBBTCC الآن!

توكنوميكس cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M إجمالي العرض: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 العرض المتداول: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 124,019 $ 124,019 $ 124,019 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 السعر الحالي: $ 117,360 $ 117,360 $ 117,360 معرفة المزيد عن سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

توكنوميكس cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GTCBBTCC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GTCBBTCC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GTCBBTCC، استكشف السعر المباشر لتوكن GTCBBTCC!

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