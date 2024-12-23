سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)
سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) المباشر لليوم هو USD 95,377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M. يتم تحديث سعر GTCBBTCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cbBTC Core Morpho Vault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cbBTC Core Morpho Vault خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.00
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خلال اليوم، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ -2,013.36771851609 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ -3,709.6884150000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,013.36771851609
|-2.06%
|30 يوم
|$ -3,709.6884150000
|-3.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cbBTC Core Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-2.06%
-7.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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