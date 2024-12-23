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سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) المباشر لليوم هو USD 95,377 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M . يتم تحديث سعر GTCBBTCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cbBTC Core Morpho Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر cbBTC Core Morpho Vault خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.00

أداء سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ -2,013.36771851609 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ -3,709.6884150000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cbBTC Core Morpho Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,013.36771851609 -2.06% 30 يوم $ -3,709.6884150000 -3.88% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cbBTC Core Morpho Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,700$ 94,700 $ 94,700 24 ساعة مرتفع $ 97,714$ 97,714 $ 97,714 عالية طوال الوقت $ 108,545$ 108,545 $ 108,545 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -7.58%

معلومات سوق cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: