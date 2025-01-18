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سعر CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) المباشر لليوم هو USD 0.02099506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LSULP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CaviarNine LSU Pool LP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.44K - تغيير سعر CaviarNine LSU Pool LP خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ -0.0073647332 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ +0.0032827812 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ +0.00222242766424271 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ -0.0073647332 -35.07% 60 يوم $ +0.0032827812 +15.64% 90 يوم $ +0.00222242766424271 +11.84%

تحليل سعر CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CaviarNine LSU Pool LP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02083941$ 0.02083941 $ 0.02083941 24 ساعة مرتفع $ 0.02116272$ 0.02116272 $ 0.02116272 عالية طوال الوقت $ 0.085512$ 0.085512 $ 0.085512 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.75%

معلومات سوق CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: