سعر CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)
سعر CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) المباشر لليوم هو USD 0.02099506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LSULP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CaviarNine LSU Pool LP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.44K
- تغيير سعر CaviarNine LSU Pool LP خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ -0.0073647332 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ +0.0032827812 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CaviarNine LSU Pool LP مقابل USD هو $ +0.00222242766424271 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ -0.0073647332
|-35.07%
|60 يوم
|$ +0.0032827812
|+15.64%
|90 يوم
|$ +0.00222242766424271
|+11.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CaviarNine LSU Pool LP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+0.05%
+0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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