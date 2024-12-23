احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CVR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CVR.

سعر Caviar (CVR) المباشر لليوم هو USD 0.06931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.14M . يتم تحديث سعر CVR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Caviar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.74 - تغيير سعر Caviar خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 117.48M

أداء سعر Caviar (CVR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Caviar مقابل USD هو $ -0.00093600586951109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Caviar مقابل USD هو $ -0.0237477060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Caviar مقابل USD هو $ -0.0597799027 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Caviar مقابل USD هو $ -0.03911753435308865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00093600586951109 -1.33% 30 يوم $ -0.0237477060 -34.26% 60 يوم $ -0.0597799027 -86.25% 90 يوم $ -0.03911753435308865 -36.07%

تحليل سعر Caviar (CVR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Caviar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066275$ 0.066275 $ 0.066275 24 ساعة مرتفع $ 0.070271$ 0.070271 $ 0.070271 عالية طوال الوقت $ 0.869709$ 0.869709 $ 0.869709 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -12.39%

معلومات سوق Caviar (CVR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: