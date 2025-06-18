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سعر catwifdrip (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.34K . يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق catwifdrip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر catwifdrip خلال اليوم هو +19.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.47M

أداء سعر catwifdrip (DRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر catwifdrip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر catwifdrip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر catwifdrip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر catwifdrip مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر catwifdrip (DRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر catwifdrip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +19.34% تغير السعر (7 أيام) +31.52%

معلومات سوق catwifdrip (DRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: