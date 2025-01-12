سعر CatWifCap (CWC)
سعر CatWifCap (CWC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.62K. يتم تحديث سعر CWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CatWifCap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60K
- تغيير سعر CatWifCap خلال اليوم هو +4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CatWifCap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CatWifCap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CatWifCap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CatWifCap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.25%
|30 يوم
|$ 0
|-57.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CatWifCap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+4.25%
-8.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.
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