سعر CATULU (CATULU)
سعر CATULU (CATULU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.99K. يتم تحديث سعر CATULU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATULU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CATULU خلال اليوم هو +11.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر CATULU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATULU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATULU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATULU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATULU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.44%
+11.49%
-87.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.
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