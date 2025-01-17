سعر Catster (CATSTR)
سعر Catster (CATSTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.45
- تغيير سعر Catster خلال اليوم هو +2.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Catster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.03%
|30 يوم
|$ 0
|-26.98%
|60 يوم
|$ 0
|-36.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+2.03%
+3.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
10 years before the birth of Bitcoin, we experienced the revolutionary decentralized music sharing platform Napster. Both iconic movements have reshaped their respective landscapes in significant ways. With Crypto+Napster, you get CATSTER.
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