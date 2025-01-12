سعر Cats Do Something (CDS)
سعر Cats Do Something (CDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cats Do Something الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.27
- تغيير سعر Cats Do Something خلال اليوم هو +1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-13.39%
|60 يوم
|$ 0
|-1.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cats Do Something: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.62%
-8.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The world’s biggest, cattest, and the best cat coin on Base that puts the power back in the hands of the people.
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