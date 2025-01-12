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سعر Cats Do Something (CDS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cats Do Something الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.27 - تغيير سعر Cats Do Something خلال اليوم هو +1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cats Do Something (CDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cats Do Something مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.62% 30 يوم $ 0 -13.39% 60 يوم $ 0 -1.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cats Do Something (CDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cats Do Something: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.62% تغير السعر (7 أيام) -8.03%

معلومات سوق Cats Do Something (CDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: