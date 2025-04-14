سعر catownkimono (COK)
سعر catownkimono (COK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.87K. يتم تحديث سعر COK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق catownkimono الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر catownkimono خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.44B
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خلال اليوم، كان سعر catownkimono مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر catownkimono مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر catownkimono مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر catownkimono مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.39%
|30 يوم
|$ 0
|-7.23%
|60 يوم
|$ 0
|-65.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر catownkimono: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-1.39%
+5.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono.
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