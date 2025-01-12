سعر CATOUR (CATOUR)
سعر CATOUR (CATOUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.22K. يتم تحديث سعر CATOUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATOUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K
- تغيير سعر CATOUR خلال اليوم هو +0.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.46M
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خلال اليوم، كان سعر CATOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATOUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATOUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.94%
|30 يوم
|$ 0
|-57.68%
|60 يوم
|$ 0
|-61.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATOUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.94%
-11.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dev rugged this cute traveling cat, lets send this kitty on another vacation 🏝️🐱🛫
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