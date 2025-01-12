سعر Catino (CATINO)
سعر Catino (CATINO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.78K. يتم تحديث سعر CATINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.24
- تغيير سعر Catino خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Catino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-18.17%
|60 يوم
|$ 0
|-27.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.39%
-14.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.
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