سعر Cathena Gold (CGO)
سعر Cathena Gold (CGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.61K. يتم تحديث سعر CGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cathena Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 385.24
- تغيير سعر Cathena Gold خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.55B
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خلال اليوم، كان سعر Cathena Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cathena Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cathena Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cathena Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.24%
|30 يوم
|$ 0
|-30.12%
|60 يوم
|$ 0
|-30.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cathena Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-1.24%
-27.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.
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