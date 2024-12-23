سعر Catgirl (CATGIRL)
سعر Catgirl (CATGIRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 906.18K. يتم تحديث سعر CATGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catgirl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60K
- تغيير سعر Catgirl خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35,672.68T
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خلال اليوم، كان سعر Catgirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catgirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catgirl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catgirl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.21%
|30 يوم
|$ 0
|+32.90%
|60 يوم
|$ 0
|+67.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catgirl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-2.21%
-3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATGIRL¢ is an NFT focused, community driven crypto currency, with real world use.
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