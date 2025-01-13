سعر Catge Coin (CATGE)
سعر Catge Coin (CATGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catge Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.52
- تغيير سعر Catge Coin خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-14.49%
|60 يوم
|$ 0
|+7.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catge Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.05%
-3.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATGE is the Utility Token behind the Startup Token Launchpad exchange project. It's going to be used to pay commission, get rewards and trade against the tokenized assets. STL is partnering with startups and real estates in order to acquire a % of their equity/property and launch tokens backed by it. Dividends, acquisition profits and monthly yields are collected time by time by STL, converted in CATGE and distributed to the token holders. Like this, STL is going to break through the Venture Capital industry and the Real Estate investments industry thanks to asset tokenization.
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