احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CATGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CATGE.

سعر Catge Coin (CATGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CATGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Catge Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.52 - تغيير سعر Catge Coin خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Catge Coin (CATGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Catge Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ 0 -14.49% 60 يوم $ 0 +7.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Catge Coin (CATGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Catge Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -3.48%

معلومات سوق Catge Coin (CATGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: