شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى نظام zkLink Nova البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام zkLink Nova البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.0002036
-0.05%
+0.02%
-2.19%
$ 122.84K
$ 82.20K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام zkLink Nova البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام zkLink Nova البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $74.86B.
ما هو التوكن نظام zkLink Nova البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام zkLink Nova البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ZKL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام zkLink Nova البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 نظام zkLink Nova البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام zkLink Nova البيئي الشائعة USDC, ZKL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام zkLink Nova البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام zkLink Nova البيئي حوالي $74.86B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام zkLink Nova البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.