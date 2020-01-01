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أعلى نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04173
-0.62%
+1.78%
-12.98%
$ 92.05M
$ 2.91M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $92.05M.
ما هو التوكن نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ZAMA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة الشائعة ZAMA. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة حوالي $92.05M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام زاما جيتواي الرئيسي للشبكة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.