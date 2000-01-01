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أعلى نظام BackedFi xStocks البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام BackedFi xStocks البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 779.51
+0.02%
-0.38%
+0.58%
$ 168.78M
$ 86.18
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.72
+0.95%
+0.04%
-0.27%
$ 151.65M
$ 77.78K
3
$ 226.17
-0.13%
+0.20%
+3.65%
$ 147.86M
$ 527.92
4
$ 75.07
+0.99%
+4.00%
+6.04%
$ 146.54M
$ 1.02K
5
$ 96.12
-0.29%
+0.30%
+2.81%
$ 141.75M
$ 613.28
6
$ 345.03
-0.25%
-1.37%
-0.07%
$ 133.07M
$ 168.45
7
$ 340.54
-0.26%
-1.09%
+1.93%
$ 132.18M
$ 232.10
8
$ 568.88
-0.05%
-4.29%
-5.78%
$ 81.08M
$ 95.11
9
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.36
0.00%
--
-28.66%
$ 79.60M
$ 7.36K
10
$ 151.09
+0.30%
+0.94%
+2.79%
$ 69.09M
$ 373.65
11
$ 260.05
+0.60%
-1.51%
-4.77%
$ 58.50M
$ 262.30
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 98.2
+0.99%
+0.04%
+2.48%
$ 46.61M
$ 1.29M
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.3
-0.05%
-0.00%
+1.55%
$ 31.34M
$ 1.96M
14
$ 273.88
+0.14%
-0.32%
-0.25%
$ 31.22M
$ 200.45
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03018
-0.33%
+1.62%
+2.84%
$ 25.67M
$ 2.24M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,789.78
-0.21%
--
+41.18%
$ 13.69M
$ 935.64K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 404.89
-0.05%
+0.01%
+1.12%
$ 8.76M
$ 244.15K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 173.15
-2.56%
+0.03%
+23.33%
$ 8.11M
$ 784.10K
19
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 104.49
-0.13%
+0.00%
+7.00%
$ 7.46M
$ 154.11K
20
$ 145.8
-1.16%
+4.67%
+10.14%
$ 7.14M
$ 481.27
21
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 480.4
0.00%
-0.03%
-4.67%
$ 7.00M
$ 56.62K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 236.05
+0.01%
+0.05%
+12.24%
$ 5.85M
$ 39.39K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 507.91
-0.51%
-0.01%
+8.15%
$ 3.89M
$ 93.54K
24
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 76.47
-0.77%
--
+5.17%
$ 3.70M
$ 18.17K
25
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 148.66
+0.01%
-0.03%
+0.55%
$ 3.00M
$ 9.30K
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 432.63
-0.01%
+0.12%
+2.29%
$ 3.00M
$ 957.32
27
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 395.49
-0.43%
0.00%
-4.90%
$ 2.81M
$ 118.34K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 173.69
+0.01%
-0.00%
+0.20%
$ 2.13M
$ 31.58K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 163.25
0.00%
--
+0.93%
$ 2.03M
$ 50.04
30
$ 306.6
+0.08%
-0.44%
+0.08%
$ 1.83M
$ 180.99
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 499.71
-0.02%
-0.00%
-3.54%
$ 1.60M
$ 10.58K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 390.47
-0.07%
+0.00%
+1.67%
$ 1.59M
$ 33.52K
33
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 207.09
+0.70%
+0.02%
+5.13%
$ 1.22M
$ 951.29
34
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 76.62
0.00%
--
+2.56%
$ 1.17M
$ 2.95K
35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 18.92
+0.05%
-0.01%
+0.42%
$ 1.13M
$ 5.49K
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 59.76
+0.07%
--
+1.93%
$ 1.10M
$ 5.16K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 228.41
+0.01%
--
-3.22%
$ 980.21K
$ 349.82
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,197.53
+0.08%
+0.01%
-2.10%
$ 898.07K
$ 38.32K
39
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 163.72
+0.17%
+0.00%
+2.34%
$ 786.90K
$ 744.14
40
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.61
+0.59%
-0.00%
-1.59%
$ 786.61K
$ 154.49K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 215.24
0.00%
--
-3.13%
$ 680.62K
$ 163.92
42
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
43
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,883.15
0.00%
--
+6.89%
$ 647.65K
$ 38.55
44
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
45
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.1
+1.31%
-0.00%
+9.15%
$ 521.67K
$ 83.62K
46
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 114.63
-0.11%
-0.00%
-6.74%
$ 518.46K
$ 55.79K
47
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 45.05
0.00%
--
-4.66%
$ 517.21K
$ 2.31K
48
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 2.89
0.00%
--
-0.69%
$ 503.87K
$ 1.13K
49
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 62.51
0.00%
--
+2.16%
$ 490.63K
$ 806.42
50
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 361.06
0.00%
--
-2.34%
$ 468.73K
$ 151.93

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام BackedFi xStocks البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام BackedFi xStocks البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 96 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.55B.
ما هو التوكن نظام BackedFi xStocks البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام BackedFi xStocks البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SPCXX أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 4.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام BackedFi xStocks البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 96 نظام BackedFi xStocks البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام BackedFi xStocks البيئي الشائعة SPYX, STRCX, NVDAX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام BackedFi xStocks البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام BackedFi xStocks البيئي حوالي $1.55B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام BackedFi xStocks البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.