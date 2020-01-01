شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى موضوع رهانات وول ستريت التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع موضوع رهانات وول ستريت. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.02
-1.76%
-0.00%
-5.46%
$ 2.92M
$ 1.65K
2
GME
GME
GME
$ 0.0003534
+0.11%
+3.34%
-2.82%
$ 2.45M
$ 160.03M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00100819
0.00%
+0.07%
+6.55%
$ 1.01M
$ 259.95K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0.00013586
+0.07%
--
-0.85%
$ 269.87K
$ 17.20
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2.452E-9
0.00%
+1.50%
-0.49%
$ 245.23K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021739
+0.10%
+0.02%
-1.05%
$ 217.41K
$ 1.11K
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0.00015988
+0.08%
+0.00%
-0.32%
$ 159.94K
$ 11.81
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.56E-5
+0.85%
-2.70%
-8.91%
$ 65.60K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة موضوع رهانات وول ستريت ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
موضوع رهانات وول ستريت تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $7.34M.
ما هو التوكن موضوع رهانات وول ستريت الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين موضوع رهانات وول ستريت التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر GME أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 3.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة موضوع رهانات وول ستريت الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 موضوع رهانات وول ستريت التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة موضوع رهانات وول ستريت الشائعة STNK, GME, ROAR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة موضوع رهانات وول ستريت ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة موضوع رهانات وول ستريت حوالي $7.34M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع موضوع رهانات وول ستريت ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.