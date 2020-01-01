شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى منصة بطاقات التداول RWA التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع منصة بطاقات التداول RWA. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
READY
READY
READY
$ 0.004668
-4.68%
+4.99%
-4.58%
$ 4.67M
$ 6.10M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
0.00%
--
0.00%
$ 1.38M
$ 268.35
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.18045
+3.34%
-5.58%
+27.72%
--
$ 611.64K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05918
+1.13%
+0.05%
+6.42%
--
$ 1.16M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة منصة بطاقات التداول RWA ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
منصة بطاقات التداول RWA تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.05M.
ما هو التوكن منصة بطاقات التداول RWA الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين منصة بطاقات التداول RWA التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر READY أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 4.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة منصة بطاقات التداول RWA الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 منصة بطاقات التداول RWA التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة منصة بطاقات التداول RWA الشائعة READY, CHARRED, CARDS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة منصة بطاقات التداول RWA ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة منصة بطاقات التداول RWA حوالي $6.05M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة بطاقات التداول RWA ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.