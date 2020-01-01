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أعلى ألعاب الدفاع عن الأبراج التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع ألعاب الدفاع عن الأبراج. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

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عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Epiko
Epiko
EPIKO
$ 0.00034959
0.00%
--
0.00%
$ 104.88K
$ 27.15

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة ألعاب الدفاع عن الأبراج ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
ألعاب الدفاع عن الأبراج تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $104.88K.
ما هو التوكن ألعاب الدفاع عن الأبراج الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين ألعاب الدفاع عن الأبراج التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EPIKO أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة ألعاب الدفاع عن الأبراج الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 ألعاب الدفاع عن الأبراج التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة ألعاب الدفاع عن الأبراج الشائعة EPIKO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة ألعاب الدفاع عن الأبراج ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة ألعاب الدفاع عن الأبراج حوالي $104.88K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع ألعاب الدفاع عن الأبراج ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.