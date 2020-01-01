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أعلى Tokenized Pre-IPO Stocks التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Tokenized Pre-IPO Stocks. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006942
-0.69%
-4.82%
+5.44%
$ 14.37M
$ 27.23M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 905.48
+4.46%
+0.09%
+6.72%
$ 6.69M
$ 391.64K
3
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,291.25
+0.62%
-0.04%
+8.49%
$ 1.81M
$ 136.50K
4
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 130.03
-0.02%
-0.01%
-16.34%
$ 1.33M
$ 14.30K
5
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 732.81
-0.01%
0.00%
+1.00%
$ 961.44K
$ 121.74
6
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 141.88
-0.51%
-0.03%
-7.70%
$ 683.74K
$ 1.96K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Tokenized Pre-IPO Stocks ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Tokenized Pre-IPO Stocks تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $25.85M.
ما هو التوكن Tokenized Pre-IPO Stocks الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Tokenized Pre-IPO Stocks التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ANTHROPIC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Tokenized Pre-IPO Stocks الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 Tokenized Pre-IPO Stocks التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Tokenized Pre-IPO Stocks الشائعة XAI, ANTHROPIC, OPENAI. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Tokenized Pre-IPO Stocks ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Tokenized Pre-IPO Stocks حوالي $25.85M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Tokenized Pre-IPO Stocks ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.