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أعلى Tokenized Non-US Government Securities التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Tokenized Non-US Government Securities. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.239539
-0.02%
+0.00%
-0.10%
$ 200.39K
$ 358.14
2
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
--
0.00%
$ 177.71K
$ 430.96

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Tokenized Non-US Government Securities ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Tokenized Non-US Government Securities تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $378.10K.
ما هو التوكن Tokenized Non-US Government Securities الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Tokenized Non-US Government Securities التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TESOURO أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Tokenized Non-US Government Securities الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 Tokenized Non-US Government Securities التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Tokenized Non-US Government Securities الشائعة TESOURO, GILTS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Tokenized Non-US Government Securities ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Tokenized Non-US Government Securities حوالي $378.10K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Tokenized Non-US Government Securities ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.