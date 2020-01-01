شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى Tokenized Money Market Fund (MMFs) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Tokenized Money Market Fund (MMFs). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
2
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 50.07M
--
3
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,988.46
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.93M
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Tokenized Money Market Fund (MMFs) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Tokenized Money Market Fund (MMFs) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.86B.
ما هو التوكن Tokenized Money Market Fund (MMFs) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Tokenized Money Market Fund (MMFs) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BUIDL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Tokenized Money Market Fund (MMFs) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 Tokenized Money Market Fund (MMFs) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Tokenized Money Market Fund (MMFs) الشائعة BUIDL, BRSRV, FIUSD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Tokenized Money Market Fund (MMFs) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Tokenized Money Market Fund (MMFs) حوالي $2.86B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Tokenized Money Market Fund (MMFs) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.