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أعلى Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 779.55
+0.02%
-0.38%
+0.58%
$ 168.78M
$ 86.18
2
$ 785.53
-0.01%
+0.23%
+1.09%
$ 70.70M
$ 71.89
3
$ 779.76
+0.02%
-0.57%
+0.38%
$ 43.18M
$ 72.87
4
$ 733.89
0.00%
-0.26%
+1.68%
$ 36.96M
$ 111.73
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.3
-0.05%
-0.00%
+1.55%
$ 31.34M
$ 1.96M
6
$ 59.57
-0.08%
+1.79%
+1.79%
$ 26.94M
$ 1.28K
7
$ 84.55
+0.07%
-1.49%
-0.77%
$ 18.77M
$ 670.00
8
$ 103.42
-0.25%
-1.61%
+0.40%
$ 17.57M
$ 544.35
9
$ 100.91
+0.04%
-0.47%
+0.02%
$ 14.30M
$ 524.04
10
$ 83.07
-0.11%
+0.97%
+0.77%
$ 13.18M
$ 683.48
11
$ 171.78
-0.19%
-1.14%
+1.49%
$ 12.89M
$ 331.98
12
$ 110.87
-0.20%
-1.00%
+0.26%
$ 11.60M
$ 495.64
13
$ 110.96
-0.09%
-1.39%
+0.31%
$ 11.13M
$ 501.53
14
$ 83.37
+0.06%
+1.46%
+3.25%
$ 10.09M
$ 690.01
15
$ 503.71
-0.01%
-0.19%
+1.23%
$ 9.56M
$ 110.40
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 404.89
-0.05%
+0.01%
+1.12%
$ 8.76M
$ 244.15K
17
$ 68.47
-0.13%
+0.69%
+2.62%
$ 7.62M
$ 772.27
18
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2422
-1.42%
-7.49%
-11.15%
$ 7.28M
$ 119.29K
19
$ 229.37
+0.18%
-1.29%
+1.07%
$ 5.65M
$ 238.85
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 76.47
-0.77%
--
+5.17%
$ 3.70M
$ 18.17K
21
$ 306.39
-0.03%
-0.69%
+1.49%
$ 3.56M
$ 176.93
22
$ 101.99
+0.11%
+0.92%
+0.82%
$ 3.36M
$ 545.34
23
$ 79.44
+0.06%
0.00%
+1.38%
$ 3.22M
$ 705.30
24
$ 87.19
-0.11%
+2.99%
-0.72%
$ 2.38M
$ 665.04
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 390.47
-0.07%
+0.00%
+1.67%
$ 1.59M
$ 33.52K
26
$ 186.09
-0.17%
+3.29%
+11.94%
$ 1.14M
$ 325.03
27
$ 79.93
+0.11%
-0.16%
+0.25%
$ 1.05M
$ 705.73
28
$ 561.82
-0.04%
+2.28%
+4.88%
$ 907.20K
$ 103.45
29
$ 403.68
-0.10%
+1.41%
+1.12%
$ 791.83K
$ 141.77
30
$ 154.04
-0.34%
+5.95%
+16.05%
$ 791.26K
$ 377.89
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
32
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.62
0.00%
--
+0.09%
$ 375.30K
$ 2.08K
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 82.8
+0.01%
--
+3.33%
$ 263.31K
$ 791.48
34
$ 120.29
-0.30%
+0.40%
-2.58%
$ 250.08K
$ 462.91
35
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.72
0.00%
--
+1.48%
$ 187.78K
$ 192.74
36
$ 3.792
+0.16%
-5.08%
-14.35%
$ 66.76K
$ 14.36K
37
$ 25.49
0.00%
+0.99%
-1.35%
$ 26.54K
$ 2.15K
38
$ 49.78
0.00%
-1.17%
-0.54%
$ 17.58K
$ 1.17K
39
$ 252.57
-0.24%
-0.02%
+0.93%
$ 12.80K
$ 218.00
40
$ 98.69
-0.30%
-0.17%
+1.37%
$ 7.51K
$ 571.94
41
$ 160.46
+0.20%
+0.95%
+2.15%
$ 3.16K
$ 377.57
42
$ 60.51
-0.03%
+5.17%
+18.88%
--
$ 893.57
43
$ 45.15
0.00%
+2.65%
-0.31%
--
$ 1.26K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 43 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $550.60M.
ما هو التوكن Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SOXLON أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 43 Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) الشائعة SPYX, IVVON, SPYON. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) حوالي $550.60M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.