تعتمد إمكانات صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات على أساسيات كل مشروع على حدة، وظروف السوق، ومدى تحملك للمخاطر الشخصية. توفر MEXC الأسعار في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، وأدوات البحث لمساعدتك في تقييم مشاريع صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) . قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

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تقوم MEXC حاليًا بتتبع 43 صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) الشائعة SPYX, IVVON, SPYON. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.

من بين صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SOXLON أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.

صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 43 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $550.60M.

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