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أعلى صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 779.55
+0.02%
-0.38%
+0.58%
$ 168.78M
$ 86.18
2
$ 785.53
-0.01%
+0.23%
+1.09%
$ 70.70M
$ 71.89
3
$ 779.76
+0.02%
-0.57%
+0.38%
$ 43.18M
$ 72.87
4
$ 733.89
0.00%
-0.26%
+1.68%
$ 36.96M
$ 111.73
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.3
-0.05%
-0.00%
+1.55%
$ 31.34M
$ 1.96M
6
$ 59.57
-0.08%
+1.79%
+1.79%
$ 26.94M
$ 1.28K
7
$ 84.55
+0.07%
-1.49%
-0.77%
$ 18.77M
$ 670.00
8
$ 103.42
-0.25%
-1.61%
+0.40%
$ 17.57M
$ 544.35
9
$ 100.91
+0.04%
-0.47%
+0.02%
$ 14.30M
$ 524.04
10
$ 83.07
-0.11%
+0.97%
+0.77%
$ 13.18M
$ 683.48
11
$ 171.78
-0.19%
-1.14%
+1.49%
$ 12.89M
$ 331.98
12
$ 110.87
-0.20%
-1.00%
+0.26%
$ 11.60M
$ 495.64
13
$ 110.96
-0.09%
-1.39%
+0.31%
$ 11.13M
$ 501.53
14
$ 83.37
+0.06%
+1.46%
+3.25%
$ 10.09M
$ 690.01
15
$ 503.71
-0.01%
-0.19%
+1.23%
$ 9.56M
$ 110.40
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 404.89
-0.05%
+0.01%
+1.12%
$ 8.76M
$ 244.15K
17
$ 68.47
-0.13%
+0.69%
+2.62%
$ 7.62M
$ 772.27
18
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2422
-1.42%
-7.49%
-11.15%
$ 7.28M
$ 119.29K
19
$ 229.37
+0.18%
-1.29%
+1.07%
$ 5.65M
$ 238.85
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 76.47
-0.77%
--
+5.17%
$ 3.70M
$ 18.17K
21
$ 306.39
-0.03%
-0.69%
+1.49%
$ 3.56M
$ 176.93
22
$ 101.99
+0.11%
+0.92%
+0.82%
$ 3.36M
$ 545.34
23
$ 79.44
+0.06%
0.00%
+1.38%
$ 3.22M
$ 705.30
24
$ 87.19
-0.11%
+2.99%
-0.72%
$ 2.38M
$ 665.04
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 390.47
-0.07%
+0.00%
+1.67%
$ 1.59M
$ 33.52K
26
$ 186.09
-0.17%
+3.29%
+11.94%
$ 1.14M
$ 325.03
27
$ 79.93
+0.11%
-0.16%
+0.25%
$ 1.05M
$ 705.73
28
$ 561.82
-0.04%
+2.28%
+4.88%
$ 907.20K
$ 103.45
29
$ 403.68
-0.10%
+1.41%
+1.12%
$ 791.83K
$ 141.77
30
$ 154.04
-0.34%
+5.95%
+16.05%
$ 791.26K
$ 377.89
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
32
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 105.62
0.00%
--
+0.09%
$ 375.30K
$ 2.08K
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 82.8
+0.01%
--
+3.33%
$ 263.31K
$ 791.48
34
$ 120.29
-0.30%
+0.40%
-2.58%
$ 250.08K
$ 462.91
35
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.72
0.00%
--
+1.48%
$ 187.78K
$ 192.74
36
$ 3.792
+0.16%
-5.08%
-14.35%
$ 66.76K
$ 14.36K
37
$ 25.49
0.00%
+0.99%
-1.35%
$ 26.54K
$ 2.15K
38
$ 49.78
0.00%
-1.17%
-0.54%
$ 17.58K
$ 1.17K
39
$ 252.57
-0.24%
-0.02%
+0.93%
$ 12.80K
$ 218.00
40
$ 98.69
-0.30%
-0.17%
+1.37%
$ 7.51K
$ 571.94
41
$ 160.46
+0.20%
+0.95%
+2.15%
$ 3.16K
$ 377.57
42
$ 60.51
-0.03%
+5.17%
+18.88%
--
$ 893.57
43
$ 45.15
0.00%
+2.65%
-0.31%
--
$ 1.26K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 43 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $550.60M.
ما هو التوكن صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SOXLON أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 43 صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) الشائعة SPYX, IVVON, SPYON. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) حوالي $550.60M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع صناديق الاستثمار المتداولة المُرمّزة (ETFs) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.