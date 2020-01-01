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أعلى النظام البيئي لنبات الطرخشقان التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لنبات الطرخشقان. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.0000284
-1.39%
+10.17%
+3.28%
$ 173.35K
$ 2.04B

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لنبات الطرخشقان ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لنبات الطرخشقان تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $173.35K.
ما هو التوكن النظام البيئي لنبات الطرخشقان الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لنبات الطرخشقان التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TARA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 10.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لنبات الطرخشقان الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 النظام البيئي لنبات الطرخشقان التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لنبات الطرخشقان الشائعة TARA. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لنبات الطرخشقان ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لنبات الطرخشقان حوالي $173.35K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لنبات الطرخشقان ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.