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أعلى النظام البيئي لسلسلة التورم التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لسلسلة التورم. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,418.94
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 1.94M
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.10%
+0.66%
$ 3.41B
$ 0.08
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.39B
$ 7.42M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,052.29
+0.14%
+0.01%
+1.68%
$ 868.23M
$ 985.33
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08318
-0.07%
-0.36%
-5.24%
$ 773.70M
$ 3.20M
7
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,717
+0.38%
+0.02%
+1.63%
$ 663.53M
$ 5.28M
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1432
+0.13%
+2.96%
+2.11%
$ 27.68M
$ 70.14K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,044.82
+0.12%
+0.01%
+1.45%
$ 23.57M
$ 167.92
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006173
+1.33%
-0.89%
-3.51%
$ 3.02M
$ 88.27M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.28
-1.21%
-0.00%
-1.81%
$ 1.14M
$ 74.20
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.09M
$ 35.79K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التورم ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لسلسلة التورم تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $19.15B.
ما هو التوكن النظام البيئي لسلسلة التورم الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لسلسلة التورم التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EUL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التورم الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 النظام البيئي لسلسلة التورم التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التورم الشائعة WBTC, USDE, WEETH. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لسلسلة التورم ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لسلسلة التورم حوالي $19.15B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لسلسلة التورم ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.