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أعلى عملة مستقرة بالدولار السنغافوري التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة بالدولار السنغافوري. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783012
+0.01%
+0.00%
+0.25%
$ 11.95M
$ 262.45K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة بالدولار السنغافوري ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة بالدولار السنغافوري تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $11.95M.
ما هو التوكن عملة مستقرة بالدولار السنغافوري الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة بالدولار السنغافوري التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر XSGD أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة بالدولار السنغافوري الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 عملة مستقرة بالدولار السنغافوري التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة بالدولار السنغافوري الشائعة XSGD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة بالدولار السنغافوري ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة بالدولار السنغافوري حوالي $11.95M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة بالدولار السنغافوري ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.