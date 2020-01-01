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أعلى خدمة التجميع كخدمة (RaaS) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع خدمة التجميع كخدمة (RaaS). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 0.005952
+0.05%
-0.96%
+2.02%
$ 38.22M
$ 11.04M
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07147
-0.56%
+1.15%
+1.63%
$ 37.23M
$ 990.45K
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003373
-0.21%
-0.80%
-2.58%
$ 33.66M
$ 16.16M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.05966
-0.60%
-0.45%
-7.12%
$ 8.88M
$ 926.44K
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01463
-0.34%
-1.55%
-0.54%
$ 7.95M
$ 3.59M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة خدمة التجميع كخدمة (RaaS) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
خدمة التجميع كخدمة (RaaS) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $126.19M.
ما هو التوكن خدمة التجميع كخدمة (RaaS) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين خدمة التجميع كخدمة (RaaS) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ESP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة خدمة التجميع كخدمة (RaaS) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 خدمة التجميع كخدمة (RaaS) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة خدمة التجميع كخدمة (RaaS) الشائعة ALTLAYER, ESP, ANKR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة خدمة التجميع كخدمة (RaaS) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة خدمة التجميع كخدمة (RaaS) حوالي $126.19M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع خدمة التجميع كخدمة (RaaS) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.