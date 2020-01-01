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أعلى Robinhood Chain Stocks Ecosystem التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Robinhood Chain Stocks Ecosystem. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.33754
+0.43%
-10.85%
-16.96%
$ 47.72M
$ 321.10K
2
ELF
ELF
ELF
$ 0.05409
-0.11%
-0.37%
-6.54%
$ 44.40M
$ 1.03M
3
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010427
+0.16%
-0.39%
+1.48%
$ 21.97M
$ 6.90T
4
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01126
-0.53%
-2.10%
-10.70%
$ 13.01M
$ 28.61M
5
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002767
-0.29%
-1.32%
+1.62%
$ 11.82M
$ 19.98M
6
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2421
-1.42%
-7.49%
-11.15%
$ 7.28M
$ 119.29K
7
GME
GME
GME
$ 0.000358
+0.11%
+3.34%
-2.82%
$ 2.45M
$ 160.03M
8
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001392
-1.91%
-8.62%
+7.51%
$ 138.79K
$ 360.37M
9
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004989
+0.02%
+0.06%
-0.24%
$ 117.36K
$ 1.33M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Robinhood Chain Stocks Ecosystem ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Robinhood Chain Stocks Ecosystem تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 9 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $148.90M.
ما هو التوكن Robinhood Chain Stocks Ecosystem الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Robinhood Chain Stocks Ecosystem التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر GME أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 3.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Robinhood Chain Stocks Ecosystem الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 9 Robinhood Chain Stocks Ecosystem التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Robinhood Chain Stocks Ecosystem الشائعة ON, ELF, SATS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Robinhood Chain Stocks Ecosystem ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Robinhood Chain Stocks Ecosystem حوالي $148.90M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Robinhood Chain Stocks Ecosystem ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.