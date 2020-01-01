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أعلى النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.0741
-0.47%
-0.91%
-1.86%
$ 19.21M
$ 713.53K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $19.21M.
ما هو التوكن النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر PUNDIX أقوى أداء حديث مع تغير في السعر -0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer الشائعة PUNDIX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer حوالي $19.21M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي Pundi AIFX Omnilayer ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.