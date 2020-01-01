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أعلى نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,480.89
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.55
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.476
0.00%
+1.24%
+1.30%
$ 519.00M
$ 197.75K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,903.75
+0.11%
+0.01%
+2.08%
$ 118.06M
$ 193.08K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003375
-0.21%
-0.80%
-2.58%
$ 33.66M
$ 16.16M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2795
+0.11%
-2.54%
-8.85%
$ 24.71M
$ 185.40K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
-0.10%
0.00%
-1.18%
$ 21.05M
$ 478.54K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.078648
-0.32%
+0.05%
+5.30%
$ 19.80M
$ 6.29M
11
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,335.51
0.00%
+0.01%
-1.34%
$ 15.93M
$ 96.34
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.278244
-0.03%
-0.02%
-9.15%
$ 15.10M
$ 54.99K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10485
-1.13%
-0.78%
+1.73%
$ 7.32M
$ 535.82K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008054
-0.16%
-1.38%
+2.03%
$ 6.12M
$ 7.33M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707845
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 2.24M
$ 24.31K
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.061164
+0.06%
--
-9.77%
$ 337.84K
$ 1.07K
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030438
0.00%
--
-1.06%
$ 24.72K
$ 4.46

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 17 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $89.53B.
ما هو التوكن نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 17 نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM الشائعة USDC, WBTC, LINK. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM حوالي $89.53B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام بيئي متعدد الأضلاع zkEVM ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.