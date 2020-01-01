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أعلى منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.00508
-0.04%
-0.32%
+0.37%
$ 4.94M
$ 11.69M
2
AIT Protocol
AIT Protocol
AIT
$ 0.00021983
0.00%
--
0.00%
$ 65.42K
$ 126.18

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $5.01M.
ما هو التوكن منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AIT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal الشائعة PAAL, AIT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal حوالي $5.01M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي PAal ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.