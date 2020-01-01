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أعلى واحة النظام البيئي الزمردي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع واحة النظام البيئي الزمردي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,910.62
+0.07%
+1.37%
+2.57%
$ 230.67B
$ 89.13K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,523.9
+0.16%
+1.75%
+1.38%
$ 7.49B
$ 1.29
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.345
+0.11%
-0.38%
+1.53%
$ 2.73B
$ 32.04K
4
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004785
0.00%
-0.33%
-7.02%
$ 263.88M
$ 1.71B

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة واحة النظام البيئي الزمردي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
واحة النظام البيئي الزمردي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $241.15B.
ما هو التوكن واحة النظام البيئي الزمردي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين واحة النظام البيئي الزمردي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة واحة النظام البيئي الزمردي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 واحة النظام البيئي الزمردي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة واحة النظام البيئي الزمردي الشائعة ETH, WBTC, AVAX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة واحة النظام البيئي الزمردي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة واحة النظام البيئي الزمردي حوالي $241.15B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع واحة النظام البيئي الزمردي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.