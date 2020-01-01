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أعلى مورف إل2 النظام البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع مورف إل2 النظام البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.001
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.94M
3
USD1
USD1
USD1
$ 0.99983
-0.01%
-0.04%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.38M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99891
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 79.79M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,088.36
0.00%
+1.46%
+2.15%
$ 3.41B
$ 0.08
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.39B
$ 6.69M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.67436
+0.33%
+0.98%
+2.53%
$ 1.17B
$ 41.90K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08325
-0.05%
-0.16%
-6.28%
$ 774.36M
$ 3.16M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6306
+0.04%
+0.10%
-1.87%
$ 149.79M
$ 733.90K
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707839
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 2.24M
$ 24.32K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة مورف إل2 النظام البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
مورف إل2 النظام البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 10 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $94.70B.
ما هو التوكن مورف إل2 النظام البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين مورف إل2 النظام البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WEETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة مورف إل2 النظام البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 10 مورف إل2 النظام البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة مورف إل2 النظام البيئي الشائعة USDC, USDE, USD1. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة مورف إل2 النظام البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة مورف إل2 النظام البيئي حوالي $94.70B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع مورف إل2 النظام البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.