شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00079
-%0,01
-%0,02
%0,00
$ 74,85B
$ 55,68M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,556
-%0,42
+%1,17
+%11,03
$ 6,25B
$ 36,73K
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1.906,42
+%0,11
+%0,01
+%2,92
$ 35,27M
$ 207,65K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,974163
+%0,04
%0,00
-%1,58
$ 11,56M
$ 2,26K
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605,96
%0,00
%0,00
-%0,98
$ 2,20M
$ 11,84
6
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 4,68
+%1,08
+%0,03
+%6,36
$ 145,91K
$ 145,61
7
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0,00076863
%0,00
--
%0,00
$ 24,20K
$ 1,64

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $81.15B.
ما هو التوكن النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LINK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) الشائعة USDC, LINK, WETH. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) حوالي $81.15B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي ميلكوميدا (كاردانو) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.