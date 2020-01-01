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أعلى نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.999571
0.00%
-0.00%
+0.27%
$ 349.88K
$ 9.41K
3
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
4
Wrapped MANTRA
Wrapped MANTRA
WMANTRA
$ 0.0048018
0.00%
-0.02%
-9.46%
$ 43.19K
$ 4.77K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $74.85B.
ما هو التوكن نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LUSDC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية الشائعة USDC, MANTRAUSD, LUSDC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية حوالي $74.85B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام مانترا الإلكتروني للآلات الافتراضية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.