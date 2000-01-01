شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى نظام مانتا الشبكي البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام مانتا الشبكي البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.001
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.94M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.39B
$ 6.69M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,055.38
+0.33%
+0.01%
+2.69%
$ 869.10M
$ 992.27
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08311
-0.05%
-0.16%
-6.28%
$ 774.36M
$ 3.16M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03883
-0.10%
-0.51%
-8.39%
$ 307.75M
$ 3.63M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.12
-0.08%
+0.00%
-1.20%
$ 36.77M
$ 39.25M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05662
-0.12%
-1.36%
-0.72%
$ 26.87M
$ 1.22M
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.1076
-0.93%
-5.40%
+4.71%
$ 8.66M
$ 836.89K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008051
-1.16%
-0.86%
+1.98%
$ 6.14M
$ 7.43M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.093956
+1.35%
+0.05%
+5.19%
$ 3.33M
$ 130.74
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00068046
+0.01%
+0.01%
-4.59%
$ 535.78K
$ 1.93K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00072041
0.00%
-0.00%
-7.89%
$ 337.10K
$ 15.66
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.078167
-0.14%
--
-1.20%
$ 315.15K
$ 38.15
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.072E-5
-3.67%
-7.10%
-16.85%
$ 196.73K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام مانتا الشبكي البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام مانتا الشبكي البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 16 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $82.77B.
ما هو التوكن نظام مانتا الشبكي البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام مانتا الشبكي البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر MATICX أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام مانتا الشبكي البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 16 نظام مانتا الشبكي البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام مانتا الشبكي البيئي الشائعة USDC, USDE, SUSDE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام مانتا الشبكي البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام مانتا الشبكي البيئي حوالي $82.77B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام مانتا الشبكي البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.