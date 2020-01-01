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أعلى محلول سائل معاد تكديسه التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع محلول سائل معاد تكديسه. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.47
+0.06%
+0.01%
+1.15%
$ 7.81M
$ 3.16K
2
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.45
-0.24%
+0.01%
+1.11%
$ 6.91M
$ 12.45K
3
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.45
-0.10%
--
+1.23%
$ 2.81M
$ 127.36

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة محلول سائل معاد تكديسه ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
محلول سائل معاد تكديسه تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $17.54M.
ما هو التوكن محلول سائل معاد تكديسه الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين محلول سائل معاد تكديسه التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر KYSOL أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة محلول سائل معاد تكديسه الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 محلول سائل معاد تكديسه التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة محلول سائل معاد تكديسه الشائعة KYSOL, SSOL, EZSOL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة محلول سائل معاد تكديسه ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة محلول سائل معاد تكديسه حوالي $17.54M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع محلول سائل معاد تكديسه ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.