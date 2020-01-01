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أعلى إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,363.94
+0.06%
--
+2.55%
$ 59.46M
$ 10.62
2
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,088.61
+1.08%
+0.01%
+2.14%
$ 32.82M
$ 5.78K
3
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,975.61
-0.13%
+0.01%
+0.49%
$ 7.55M
$ 1.29K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $99.82M.
ما هو التوكن إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CMETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة الشائعة PZETH, CMETH, YNETHX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة حوالي $99.82M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.