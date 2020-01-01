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أعلى عملة مستقرة بالوون الكوري التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة بالوون الكوري. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
KRWQ
KRWQ
KRWQ
$ 0.0006805
-0.01%
-0.00%
-0.14%
$ 1.09M
$ 33.10K
2
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0.00065021
0.00%
--
-0.24%
$ 13.20K
$ 1.02

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة بالوون الكوري ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة بالوون الكوري تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.11M.
ما هو التوكن عملة مستقرة بالوون الكوري الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة بالوون الكوري التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر KRWO أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة بالوون الكوري الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 عملة مستقرة بالوون الكوري التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة بالوون الكوري الشائعة KRWQ, KRWO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة بالوون الكوري ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة بالوون الكوري حوالي $1.11M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة بالوون الكوري ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.