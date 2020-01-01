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أعلى نظام شبكة كراون البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام شبكة كراون البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,907.58
+0.07%
+1.37%
+2.57%
$ 230.67B
$ 89.13K
2
Wrapped Krown
Wrapped Krown
WKROWN
$ 0.00020712
-0.09%
+0.01%
-7.34%
$ 11.51M
$ 120.18K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام شبكة كراون البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام شبكة كراون البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $230.68B.
ما هو التوكن نظام شبكة كراون البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام شبكة كراون البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام شبكة كراون البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 نظام شبكة كراون البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام شبكة كراون البيئي الشائعة ETH, WKROWN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام شبكة كراون البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام شبكة كراون البيئي حوالي $230.68B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام شبكة كراون البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.