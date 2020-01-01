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أعلى نظام كارديا تشين البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام كارديا تشين البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,906.42
+0.11%
+0.01%
+2.92%
$ 35.27M
$ 207.65K
2
KardiaChain
KardiaChain
KAI
$ 0.00021783
0.00%
0.00%
+17.85%
$ 1.04M
$ 5.50K
3
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام كارديا تشين البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام كارديا تشين البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $36.51M.
ما هو التوكن نظام كارديا تشين البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام كارديا تشين البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام كارديا تشين البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 نظام كارديا تشين البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام كارديا تشين البيئي الشائعة WETH, KAI, DPET. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام كارديا تشين البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام كارديا تشين البيئي حوالي $36.51M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام كارديا تشين البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.