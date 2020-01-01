شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.458E-5
0.00%
-3.80%
-3.33%
$ 9.49M
--
2
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.645E-5
+0.02%
-0.40%
+0.79%
$ 1.05M
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $10.54M.
ما هو التوكن عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر IDRX أقوى أداء حديث مع تغير في السعر -0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية الشائعة IDRT, IDRX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية حوالي $10.54M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة بالروبية الإندونيسية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.