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أعلى النقابة والمنحة الدراسية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النقابة والمنحة الدراسية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01964
+0.20%
-1.10%
+1.81%
$ 15.03M
$ 2.81M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004175
0.00%
+0.67%
-11.56%
$ 2.30M
$ 10.71M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281491
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 1.28M
$ 94.90
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00195123
0.00%
--
-1.10%
$ 298.89K
$ 3.79
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.944E-5
-0.20%
-7.00%
-12.91%
$ 24.72K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026261
0.00%
--
-1.18%
$ 10.50K
$ 7.98
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0131197
-0.30%
+1.82%
+2.15%
--
$ 291.53M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النقابة والمنحة الدراسية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النقابة والمنحة الدراسية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $18.99M.
ما هو التوكن النقابة والمنحة الدراسية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النقابة والمنحة الدراسية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر RAIN أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النقابة والمنحة الدراسية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 النقابة والمنحة الدراسية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النقابة والمنحة الدراسية الشائعة YGG, A8, GUILD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النقابة والمنحة الدراسية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النقابة والمنحة الدراسية حوالي $18.99M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النقابة والمنحة الدراسية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.