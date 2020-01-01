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أعلى Dungeon Chain Ecosystem التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Dungeon Chain Ecosystem. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.41
-0.07%
-3.88%
-1.40%
$ 725.40M
$ 328.78K
2
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999629
0.00%
0.00%
-0.34%
$ 113.45M
$ 89.80K
3
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00041649
0.00%
-0.01%
+8.18%
$ 493.74K
$ 4.70K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Dungeon Chain Ecosystem ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Dungeon Chain Ecosystem تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $839.35M.
ما هو التوكن Dungeon Chain Ecosystem الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Dungeon Chain Ecosystem التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر USDC.N أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Dungeon Chain Ecosystem الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 Dungeon Chain Ecosystem التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Dungeon Chain Ecosystem الشائعة ATOM, USDC.N, DGN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Dungeon Chain Ecosystem ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Dungeon Chain Ecosystem حوالي $839.35M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Dungeon Chain Ecosystem ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.