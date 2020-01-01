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أعلى Cookie Chain Ecosystem التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع Cookie Chain Ecosystem. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00239
-0.08%
-0.79%
-2.01%
--
$ 23.32M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة Cookie Chain Ecosystem ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
Cookie Chain Ecosystem تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $0.00.
ما هو التوكن Cookie Chain Ecosystem الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين Cookie Chain Ecosystem التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر COOK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر -0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة Cookie Chain Ecosystem الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 Cookie Chain Ecosystem التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة Cookie Chain Ecosystem الشائعة COOK. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة Cookie Chain Ecosystem ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة Cookie Chain Ecosystem حوالي $0.00. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Cookie Chain Ecosystem ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.