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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أفضل توكنات إيردروب Binance HODLer من حيث القيمة السوقية

تشمل هذه الفئة العملات الرقمية الموزعة عبر برنامج أيردروب Binance HODLer. تكافئ عمليات الإيردروب هذه على وجه التحديد المستخدمين الذين يحتفظون بـ BNB أو غيرها من الأصول المعينة في محافظهم في البورصة على مدى فترات محددة. تسمح مراقبة هذا المؤشر للمتداولين بتحليل أداء السوق الثانوية للتوكنات الموزعة بكثافة على حاملي التجزئة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.005969
+0.51%
-0.55%
-5.96%
$ 375.21M
$ 25.30M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06425
-0.12%
-1.35%
-2.38%
$ 184.75M
$ 812.85K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07649
+0.53%
-0.04%
+0.20%
$ 137.84M
$ 12.58M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36666
-1.37%
-0.62%
-0.92%
$ 123.18M
$ 193.16K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3528
-3.01%
+0.20%
-45.65%
$ 84.68M
$ 7.75M
6
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.0163
-1.91%
+63.17%
+72.08%
$ 75.81M
$ 28.70M
7
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012636
+0.09%
-5.86%
+5.36%
$ 71.73M
$ 29.40M
8
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2049
-1.11%
+6.06%
-4.88%
$ 58.34M
$ 380.09K
9
BERA
BERA
BERA
$ 0.1508
+1.42%
+2.94%
+4.44%
$ 41.63M
$ 411.74K
10
Spark
Spark
SPK
$ 0.01416
-0.07%
-1.12%
+1.07%
$ 39.70M
$ 3.63M
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00994
0.00%
+2.36%
-23.17%
$ 37.00M
$ 6.31M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1717
-0.12%
-3.85%
-17.17%
$ 35.15M
$ 383.42K
13
0G
0G
0G
$ 0.1553
-0.06%
-1.83%
-2.63%
$ 33.20M
$ 391.37K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09655
-0.39%
-4.42%
+3.14%
$ 31.32M
$ 890.27K
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06086
-0.28%
+0.07%
+3.89%
$ 27.80M
$ 907.06K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007537
-0.53%
-1.66%
-4.80%
$ 25.68M
$ 7.39M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006227
+0.02%
-3.17%
-1.75%
$ 24.93M
$ 9.77M
18
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09094
+0.10%
-1.62%
+3.64%
$ 22.17M
$ 665.89K
19
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07744
+0.10%
-8.39%
-17.46%
$ 21.60M
$ 1.32M
20
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06311
+0.53%
+0.19%
+2.79%
$ 21.33M
$ 888.88K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006729
+0.12%
-0.31%
+0.34%
$ 15.51M
$ 8.31M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.672
+1.34%
-1.99%
+0.82%
$ 14.81M
$ 15.35K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002419
0.00%
-1.54%
-0.25%
$ 13.43M
$ 21.28M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001687
+1.30%
+1.36%
-0.58%
$ 12.94M
$ 34.59B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02332
-0.25%
+0.69%
-4.13%
$ 12.65M
$ 3.78M
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03711
-0.27%
-1.27%
-1.82%
$ 11.26M
$ 1.74M
27
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01621
+3.18%
+11.01%
-25.00%
$ 11.19M
$ 6.45M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05016
-0.28%
+5.43%
-5.50%
$ 9.71M
$ 1.59M
29
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03719
-0.27%
-4.03%
-2.67%
$ 8.97M
$ 1.61M
30
ERA
ERA
ERA
$ 0.06006
-0.18%
-0.53%
-6.79%
$ 8.90M
$ 921.15K
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03827
-0.26%
-0.47%
-1.52%
$ 8.62M
$ 1.47M
32
THENA
THENA
THE
$ 0.06218
+0.37%
+1.67%
+4.84%
$ 8.34M
$ 1.17M
33
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02103
-0.33%
-0.52%
+7.30%
$ 8.25M
$ 3.58M
34
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003499
-0.51%
-6.33%
-9.37%
$ 7.02M
$ 29.19M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002278
-0.82%
-2.93%
-0.39%
$ 6.97M
$ 34.44M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01709
-0.23%
+0.47%
+3.69%
$ 6.97M
$ 3.31M
37
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.00732
-2.93%
+17.52%
+41.35%
$ 6.73M
$ 72.83M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.0251
+0.52%
+0.60%
+0.20%
$ 4.93M
$ 2.13M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02914
-0.55%
+2.40%
+31.94%
--
$ 11.57M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06577
-0.02%
-1.19%
-5.33%
--
$ 833.27K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.055
-0.27%
-7.01%
-30.71%
--
$ 2.37M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03387
-0.09%
-2.58%
-2.13%
--
$ 1.60M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.16616
-0.24%
-3.62%
-20.37%
--
$ 343.51K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1045
+0.10%
-4.56%
-5.25%
--
$ 754.25K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06557
-0.35%
-2.27%
-3.36%
--
$ 912.88K

الأسئلة الشائعة

ما هي فئة إيردروب Binance HODLer للعملات المشفرة؟
تقوم فئة إيردروب Binance HODLer بتتبع أداء التوكنات الرقمية الموزعة مجانًا للمستخدمين الذين يحتفظون بأصول محددة، عادةً BNB، في محافظ بورصة Binance الخاصة بهم خلال فترة محددة.
كيف تختلف مشاريع الإيردروب Binance HODLer عن مشاريع Binance Launchpool؟
في حين أن Binance Launchpool تتطلب من المستخدمين المشاركة بنشاط في التوكنات لكسب المكافآت، فإن إيردروب Binance HODLer توزع تلقائيًا توكنات جديدة على المستخدمين المؤهلين بناءً على اللقطات التاريخية لأرصدة محفظة المستخدم.
ما الذي يحرك سعر السوق الأولي لتوكنات إيردروب Binance HODLer؟
إن السعر السوقي الأولي لتوكنات إيردروب Binance HODLer في Binance مدفوع بشدة بضغط البيع بالتجزئة الفوري من متلقي الإيردروب، ويقابل ذلك ظهور التوكن بشكل كبير في بورصة Binance.
كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من قطاع إيردروب Binance HODLer
يقوم المتداولون بتحليل قطاع الإيردروب Binance HODLer لتحديد التوكنات المُدرجة حديثًا التي ربما تكون قد تعرضت لعمليات بيع مبالغ فيها بشدة من قبل متلقي الإيردروب، مما قد يوفر نقاط دخول بأقل من قيمتها الحقيقية بعد أن ينحسر ضغط البيع الأولي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع إيردروب لحاملي منصة باينانس ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.