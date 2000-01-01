تشمل هذه الفئة العملات الرقمية الموزعة عبر برنامج أيردروب Binance HODLer. تكافئ عمليات الإيردروب هذه على وجه التحديد المستخدمين الذين يحتفظون بـ BNB أو غيرها من الأصول المعينة في محافظهم في البورصة على مدى فترات محددة. تسمح مراقبة هذا المؤشر للمتداولين بتحليل أداء السوق الثانوية للتوكنات الموزعة بكثافة على حاملي التجزئة.
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