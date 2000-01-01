تشمل هذه الفئة العملات الرقمية الموزعة عبر برنامج أيردروب Binance HODLer. تكافئ عمليات الإيردروب هذه على وجه التحديد المستخدمين الذين يحتفظون بـ BNB أو غيرها من الأصول المعينة في محافظهم في البورصة على مدى فترات محددة. تسمح مراقبة هذا المؤشر للمتداولين بتحليل أداء السوق الثانوية للتوكنات الموزعة بكثافة على حاملي التجزئة.

يقوم المتداولون بتحليل قطاع الإيردروب Binance HODLer لتحديد التوكنات المُدرجة حديثًا التي ربما تكون قد تعرضت لعمليات بيع مبالغ فيها بشدة من قبل متلقي الإيردروب، مما قد يوفر نقاط دخول بأقل من قيمتها الحقيقية بعد أن ينحسر ضغط البيع الأولي.

إن السعر السوقي الأولي لتوكنات إيردروب Binance HODLer في Binance مدفوع بشدة بضغط البيع بالتجزئة الفوري من متلقي الإيردروب، ويقابل ذلك ظهور التوكن بشكل كبير في بورصة Binance.

في حين أن Binance Launchpool تتطلب من المستخدمين المشاركة بنشاط في التوكنات لكسب المكافآت، فإن إيردروب Binance HODLer توزع تلقائيًا توكنات جديدة على المستخدمين المؤهلين بناءً على اللقطات التاريخية لأرصدة محفظة المستخدم.

تقوم فئة إيردروب Binance HODLer بتتبع أداء التوكنات الرقمية الموزعة مجانًا للمستخدمين الذين يحتفظون بأصول محددة، عادةً BNB، في محافظ بورصة Binance الخاصة بهم خلال فترة محددة.

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