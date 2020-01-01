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أعلى نظام Axie Infinity البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Axie Infinity البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8539
+0.14%
-2.62%
-3.14%
$ 148.21M
$ 67.04K
2
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005286
+0.34%
-0.08%
+0.67%
$ 19.22M
$ 103.35M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Axie Infinity البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Axie Infinity البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $167.43M.
ما هو التوكن نظام Axie Infinity البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Axie Infinity البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SLP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر -0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Axie Infinity البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 نظام Axie Infinity البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Axie Infinity البيئي الشائعة AXS, SLP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Axie Infinity البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Axie Infinity البيئي حوالي $167.43M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Axie Infinity البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.